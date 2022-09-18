بايدن: الملكة إليزابيث عبرت عن الكرامة ومعنى الخدمة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إليزابيث الثانية عبرت عن ”الكرامة ومفهوم الخدمة“ أثناء توقيعه في كتاب التعزية بعد إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة البريطانية الراحلة في وستمنستر اليوم الأحد.

وأضاف بايدن حسب ما نقلت عنه ”رويترز“: ”قلوبنا مع العائلة المالكة“.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى بريطانيا مساء السبت، للمشاركة في تشييع ملكة بريطانيا، وحطت طائرته في مطار ستانستيد خارج لندن.

وألغى بايدن اجتماعا كان مقررا مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، وفق ما أوردت ”فرانس برس“.

وقال ”داونينغ ستريت“ في بيان إنهما سيعقدان بدلا من ذلك ”اجتماعا ثنائيا كاملا“ خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

ولم يقدم البيان تفاصيل حول سبب إلغاء الاجتماع مع بايدن.