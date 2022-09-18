طاجيكستان تعلن حصيلة ضحاياها بالاشتباكات الأخيرة مع قرغيزستان

أعلنت طاجيكستان، الأحد، أن 35 من مواطنيها قُتلوا، هذا الأسبوع، في الاشتباكات الحدودية مع قرغيزستان، في أسوأ موجة عنف بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى، منذ العام 2021، أسفرت عن 81 قتيلا على الأقل.

ونشرت وزارة الخارجية الطاجيكية على ”فيسبوك“ أول حصيلة مفصلة، متحدثة عن 35 قتيلا و25 جريحا في معارك وقعت بين الأربعاء والجمعة، مؤكدة أن معظم القتلى من المدنيين.

وأفاد المصدر نفسه أن الجيش القرغيزي قتل خصوصا 12 شخصا في ضربة لطائرة مسيرة استهدفت مسجدا، فيما قُتل ستة آخرون في هجوم آخر لمسيّرة على مدرسة وسبعة إضافيين في إطلاق نار على سيارة إسعاف.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القرغيزية في حصيلتها الأخيرة، الأحد، مقتل 46 شخصا في منطقة باتكين الواقعة في جنوب غرب البلاد والمحاذية لطاجيكستان.

وأفادت بشكيك أيضا أن 140 شخصا أصيبوا بجروح، فيما أكد وزير الحالات الطارئة بوبيك أجيكيب، الأحد، أن أربعة جنود قرغيز اعتبروا مفقودين.