صورة تثير غضبا.. رئيس أرمينيا "يخرق البروتوكول" أمام نعش الملكة إليزابيث

اعتبرت صحيفة بريطانية، أن الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، الذي وصفته بحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ”خرق البروتوكول“ عندما سمح لأحد مساعديه بتصويره داخل مبنى البرلمان البريطاني حيث ترقد الملكة الراحلة.

وأشارت صحيفة ”ذا صن“، يوم الأحد، إلى أن خاتشوتوريان ”أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما شوهد مساعده في بث تلفزيوني حي وهو يلتقط صورة للرئيس أثناء انحنائه أمام نعش الملكة في مبنى وستمنستر هول الذي يعود تاريخه لأكثر من 1000 سنة“.

وقالت الصحيفة: ”شوهد أحد مساعدي الرئيس الأرميني، وهو يلتقط صورة له أمام نعش الملكة الراحلة“، لافتة إلى أنه ”من المعروف أن هناك قواعد صارمة داخل المبنى المهيب بعدم استخدام أي كاميرات“.

وأكدت الصحيفة أن ”الضيوف الذين يدخلون القاعة الكبرى بفترة زمنية محددة لتقديم عزائهم، يتم إعطاؤهم توجيهات مسبقة بشأن تلك القواعد“.

وأضافت الصحيفة: ”أظهرت اللقطات أن الرئيس الأرميني، توجه إلى قاعة وستمنستر مع حاشيته اليوم قبل الساعة الثامنة صباحًا بوقت قصير، وتم مرافقته إلى ممر كبار الشخصيات المطل على نعش الملكة“.

وتابعت: ”بعد لحظات سار نحو النعش من بين مئات المعزين الآخرين.. وفيما كان ينحني، أخرج مساعده هاتفه وأخذ لقطة له، الأمر الذي تسبب في غضب الموظفين بالقاعة“.

وذكرت الصحيفة أن ”المشهد أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ علقت جانيت تايلور قائلة: ”لقد كان أمرا غير محترم للغاية.. يجب أن يخجل من نفسه“.

وقال آخر: ”دعونا نأمل أن يظهر أحدهم المزيد من الاحترام إذا ذهب إلى الجنازة غدا“، فيما علق أندرو كيرسليك (52 عاما) غاضبًا بقوله: ”أمر مروع.. كان يضحك على منصة المشاهدة ولا يظهر أي احترام“.

وأضاف: ”كان هناك المئات من الناس في تلك القاعة ولم يكن أحد يتحدث.. فقط هو.. من الواضح أنه خطط لالتقاط صورته“.

وقال ثالث: ”هؤلاء الناس من المفترض أن يكونوا قدوة.. إنه يعرف القواعد وتم إعلامه بها قبل دخوله وهي قواعد واضحة للغاية.. نحن ببساطة نطلب من الناس التصرف باحترام وعدم التقاط أي صور… لقد نجح الجميع في اتباع هذه القواعد باستثناء هذا الشخص“.