بيلوسي تدين هجمات أذربيجان الأخيرة "غير المشروعة" على أرمينيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد من يريفان الهجمات الأخيرة ”غير المشروعة“ التي تشنّها أذربيجان على أرمينيا حيث تجري زيارة، وذلك إثر مواجهات حدودية سجّلت هذا الأسبوع بين باكو ويريفان.

وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الأرمنية: ”ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس“ الأميركي، متّهمةً أذربيجان بأنها الجهة التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة التي تهدد وفق بيلوسي، ”احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر“.

وأضافت أن ”أرمينيا لديها أهمية خاصة بالنسبة إلينا بسبب التركيز الذي أوليَ للجانب الأمني بعد الهجمات غير المشروعة الدامية التي شنّتها أذربيجان على الأراضي الأرمنية“.

واندلعت الثلاثاء أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب العام 2020 وأسفرت عن مقتل 215 شخصًا قبل أن تنتهي ليل الخميس بوساطة دولية. ويتبادل الطرفان التهم ببدء القتال.

وأكد رئيس البرلمان الأرمني آلين سيمونيان خلال المؤتمر الصحفي مع بيلوسي، أن أعمال العنف انتهت بفضل وساطة أميركية، بعد فشل محاولة التوصل إلى هدنة بوساطة روسية.

وأضاف: ”نحن ممتنون للولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الذي تمّ التوصل إليه بفضل وساطتها“.

وهذه الاشتباكات هي تصعيد غير مسبوق منذ حرب العام 2020 وتهدد بنسف عملية سلام هشّة بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين الواقعتين في القوقاز.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وهي جيب أذربيجاني تقطنه غالبية من الأرمن.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى أرمينيا السبت في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام. وهي أعلى مسؤولة أميركية تزور أرمينيا منذ استقلال الدولة الصغيرة الفقيرة عن الاتحاد السوفياتي عام 1991 والتي تقطنها جالية أميركية كبيرة.

وتترأس الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وروسيا مجموعة وسطاء مينسك التي قادت لعقود محادثات سلام بين باكو ويريفان برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.