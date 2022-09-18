بـ3 آلاف دولار شهريا.. روسيا تنشر شاحنات تجنيد متنقلة لاجتذاب متطوعين للجيش

يلجأ الجيش الروسي، الذي يبحث عن جنود متعاقدين للمشاركة في ما يطلق عليها ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا، إلى نشر شاحنات تجنيد متنقلة لجذب المتطوعين، كما يعرض عليهم ما يقرب من 3 آلاف دولار شهريا لتحفيزهم.

ووضعت وحدة خاصة إحدى هذه الشاحنات في حديقة مركزية في مدينة روستوف بجنوب روسيا، أمس السبت، وأزالت جانبين منها لتكشف عن مكتب متنقل.

وأظهر جنود يرتدون ملابس مموهة وأقنعة سوداء أسلحتهم للفت أنظار المارة، ووزعوا نشرات إعلانية بعنوان ”الخدمة العسكرية بتعاقد – اختيار الرجل الحقيقي“.

ولم تكشف روسيا أو أوكرانيا عن خسائرهما من الجنود، التي تقدرها وكالات المخابرات الغربية بعشرات الآلاف من كل جانب.

ولم تحدّث موسكو العدد الرسمي لحصيلة القتلى منذ 25 مارس/ آذار، عندما قالت إن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا وأصيب 3825 آخرون.

وأعلن الكرملين، الأسبوع الماضي، أن مسألة القيام بتعبئة عامة على مستوى البلاد لتعزيز القوات ليست محل نقاش حاليًا.

إلا أن حملة التجنيد تظهر أن موسكو بحاجة إلى مزيد من الرجال.

وقال الضابط المسؤول عن الشاحنة في روستوف، إنه ”يمكن للروس والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ممن أكملوا التعليم الثانوي على الأقل التقدم“.

وقال الميجر سيرجي أرداشيف إن ”المواطنين الذين يفكرون بطريقة وطنية يختارون توقيع عقود لمدة 3 أو 6 أشهر للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة“، ووعد بتقديم تدريب للجميع.

يذكر أن الحد الأدنى المعروض للأجر الشهري هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقترب من 3 أضعاف متوسط الأجر على مستوى البلاد.