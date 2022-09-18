ارتفاع عدد قتلى صراع قرعيزستان وطاجيكستان إلى 36‎‎ قتيلا

قالت قرغيزستان اليوم الأحد إن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا لديها في الصراع الحدودي مع طاجيكستان ارتفع إلى 36 كما أسفر عن إصابة 129.
#قرغيزستان تعلن ارتفاع عدد قتلى الصراع على الحدود مع #طاجيكستان إلى 36#إرم_نيوز #Kyrgyzstan #Tajikistan pic.twitter.com/fx2TjqHK6u
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 18, 2022
واشتبكت قوات من الجمهوريتين السوفيتين السابقتين بسبب نزاع حدودي في الفترة من الـ14 وحتى الـ16 من سبتمبر/ أيلول وتبادلتا الاتهامات باستخدام الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية قريبة؛ ما أسفر عن مقتل 54 على الأقل.
وتعود قضايا الحدود في آسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين جماعات تقع المناطق السكنية التابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب.
وقالت قرغيزستان _أيضا_ إنها أجْلت 137 ألفًا تقريبًا من منطقة الصراع.
ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا لكن مصادر أمنية قالت إن 30 شخصًا قتِلوا في الأسبوع الماضي.
واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار في الـ16 من سبتمبر/ أيلول وصمد الاتفاق منذ ذلك الحين إلى حد بعيد على الرغم مما قيل عن وقوع عدد من عمليات القصف بعده.