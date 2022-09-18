بعد تأجيل المراسم.. تشيلي توافق على تسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت تشيلي السبت أنها ستتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في 30 أيلول/سبتمبر، بعد أن ألغى الرئيس غابرييل بوريتش تلك المراسم الأسبوع الماضي ردا على مقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وكان السفير غيل أرتزييلي قد حضر الى قصر لا مونيدا في سانتياغو الخميس لتقديم أوراق اعتماده مع دبلوماسيين آخرين، قبل إخطاره بتأجيل المراسم.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية إن ”قرار تأجيل تقديم أوراق الاعتماد يجب أن يُفهَم، نظرا الى الحساسية السياسية الناتجة من وفاة فتى فلسطيني يبلغ 17 عاما في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه“.

وأوضحت أن ”حكومة تشيلي أعادت تحديد موعد تقديم أوراق اعتماد سفير إسرائيل المعيَّن غيل ارتزييلي في 30 أيلول/سبتمبر“.

نددت إسرائيل الجمعة بـ“السلوك الخطر للغاية وغير المسبوق“ لتشيلي، واستدعت السفير التشيلي الأحد للتعبير عن استيائها.

وقالت الحكومة التشيلية إن تأجيل المراسم كان له ”طابع استثنائي“ وعبّرت عن ”رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبناءة مع دولة إسرائيل وشعبها على أساس الاحترام والحوار والتعاون“.

وقُتل عدي صلاح (17 عاما) الخميس برصاص القوات الاسرائيلية خلال عملية قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد مواجهات مسلحة في الأشهر الأخيرة.