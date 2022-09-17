أمريكا تضع "حارس البيت الأبيض" تحت تصرف الأوكرانيين

لم تمض سوى ساعات قليلة عن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قصف أهداف حساسة في أوكرانيا، مهددا بمزيد من العمليات المشابهة والأكثر تركيزا، حتى أعلنت الولايات المتحدة عن دعم عسكري جديد لكييف.

الدعم الجديد لكييف، جاء الكشف عنه على لسان المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي قال إن بلاده بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي ”ناسماس“ في غضون الشهرين المقبلين.

قال رايدر إنه حتى يوم الجمعة ، خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 15.1 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير.

و تشمل المساعدة الأخرى التي وعدت بها الولايات المتحدة الأمريكية ما يصل إلى 150.000 طلقة من ذخيرة المدفعية من عيار 155 ملم وأربعة رادارات إضافية لمكافحة المدفعية.

ونظام ”ناسماس“ هو حارس البيت الأبيض والبنتاغون والكابيتول، حيث تعتمد عليه الولايات المتحدة لتأمين المجال الجوي للأبنية الثلاثة.

ونظام ”ناسماس“ هو مضاد للطائرات طورته النرويج لتوفير قوة دفاعية متوسطة وبعيدة المدى، ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير في جهود أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وخلال قمة ”شنغهاي للتعاون“ في سمرقند، قال الرئيس الروسي فلايديمر بوتين إن قواته ”نفذت ضربات تحذيرية قبل مدة وجيزة تركزت على بعض الأهداف الحساسة في أوكرانيا، لكن إذا تطور الوضع أكثر فسيكون ردّنا أكثر جدية“.

و“ناسماس“ هي أنظمة صواريخ أرض – جو قادرة على اكتشاف وضرب الأهداف على مسافات تصل إلى 180 كيلومترًا (111.8 ميلاً). تم اعتماد الأنظمة لأول مرة من قبل وزارة الدفاع (DOD) في 1 يوليو كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) بقيمة 770 مليون دولار.

تحتوي وحدة NASAMS القياسية على تصميم معياري يشتمل على مركز قيادة FDC ، ورادار ثلاثي الأبعاد نشط Raytheon AN / MPQ-64F1 Sentinel ، ومستشعر كهربائي ضوئي سلبي ومستشعر الأشعة تحت الحمراء وعدد يصل إلى 12 من قاذفات الصواريخ، وكل ذلك يمنح ميزات لا مثيل لها للنظام الصاروخي الذي يستطيع تأمين منطقة واسعة جغرافيا، كما يعمل النظام في ظل ظروف جوية قاسية إن كانت حارة جافة او حتى رطبة وشديدة البرودة، إضافة إلى ميزة استطاعته توجيه ضرباته نحو 72 هدفا بوقت واحد.

يأتي إعلان وزارة الدفاع بعد أسبوع تقريبًا من العديد من الهجمات المضادة الناجحة من القوات الأوكرانية التي استعادت السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها روسيا في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ، بما في ذلك مدينة إيزيوم.

و قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو يوم الأربعاء إن أوكرانيا نجحت في استعادة أكثر من 3000 ميل مربع من الأراضي في الأسبوعين الماضيين.

على الرغم من النجاح الأخير ، قال زيلينسكي للصحفيين في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه معرفة موعد انتهاء الحرب مع روسيا ، لكنه قال إنه يأمل أن تشجع الهجمات المضادة الناجحة الدول الأخرى على إمداد القوات الأوكرانية بالمساعدة.