إيران.. احتجاجات خلال جنازة الشابة مهسا أميني

اندلعت احتجاجات في غرب إيران، اليوم السبت، خلال جنازة امرأة شابة توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، في حين استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وظهر المحتجون في مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرددون هتافات مناوئة للحكومة، بعد أن جاءوا من المدن المجاورة، وتجمعوا في مدينة سقز، مسقط رأس مهسا أميني في إقليم كردستان، خلال تشييع جثمان المرأة (22 عامًا)، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى في العاصمة طهران أمس الجمعة.

وهتف بعض المحتجين ”الموت للدكتاتور“، في إشارة إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

مدینة سقز صباح الیوم السبت 17 سبتمبر

یهتفون

الموت للديكتاتور

عارنا عارنا قائدنا عدیم الشرف

من قبل المواطنین الحاضرين في مقبرة أيشي سقز خلال مراسم جنازة #مهسا_امینی pic.twitter.com/GZ9jbeZpZr — العلويه أم زينب (@TDBVvm13n2ATcsY) September 17, 2022

وظهر رجل واحد على الأقل مصابًا برأسه في مقطع مصور، حيث أمكن سماع شخص آخر يقول إنها إصابة بالخرطوش، ولم يتسن التحقق من المقاطع المصورة.

وفي الشهور القليلة الماضية، حث نشطاء حقوقيون النساء على المجاهرة بخلع الحجاب، فيما يعرضهن لخطر القبض عليهن بتهمة تحدي قواعد الزي الإسلامي، في وقت تشدد فيه السلطات الدينية حملة على ما تسميه ”السلوك غير الأخلاقي“.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمثلة على ما يبدو أنها إجراءات شديدة الوطأة اتخذتها وحدات شرطة الأخلاق ضد النساء اللائي خلعن الحجاب.

وامتدت الاحتجاجات في وقت لاحق، اليوم السبت، إلى سنندج عاصمة الإقليم، حيث أظهرت مقاطع فيديو حشودًا تهتف ”سقز ليست وحدها، سنندج تدعمها“.

وشوهد المتظاهرون وهم يواجهون شرطة مكافحة الشغب وسط دوي إطلاق نار متقطع.

تحقيق في الوفاة

وأجرت السلطات تحقيقات في وفاة مهسا، لكن طبيبًا شرعيًا قال اليوم السبت إن ظهور نتائج فحص الجثة قد يستغرق ثلاثة أسابيع.

وذكرت الشرطة أن الشابة أصابتها وعكة صحية وهي تنتظر مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، رافضة بذلك مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي ترجح تعرضها للضرب.

وأظهرت لقطات دائرة تلفزيونية مغلقة نشرتها الشرطة الرواية الرسمية لما حدث، ولم يتسن التحقق من اللقطات.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن مهسا تعرضت لأزمة قلبية بعد اقتيادها إلى المركز التابع لشرطة الأخلاق من أجل ”إقناعها وإرشادها“، نافية مزاعم تعرضها للضرب.

ونفى أقارب مهسا أنها كانت مصابة بأي مرض في القلب.

ونشرت شخصيات رياضية وفنية بارزة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مهسا، ونظمت احتجاجات في طهران أمس الجمعة وسط حضور كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات قيدت على ما يبدو الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول في سقز والمناطق المجاورة، كما حدث خلال الاحتجاجات السابقة.

وأفاد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت بوقوع ”انقطاع كبير للإنترنت“ في طهران، أمس الجمعة، وربطه بالاحتجاجات.