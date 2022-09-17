إسرائيل تعلن عن لقاء مزمع بين لابيد وأردوغان في نيويورك

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم السبت، عن لقاء سيجمع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة منذ عودة العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه ”من المتوقع أن يلتقي لابيد بالرئيس التركي أردوغان خلال زيارته لنيويورك، حيث سيكون هذا أول لقاء رسمي بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي أردوغان منذ آخر اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في عام 2009“.

وحسب بيان للحكومة الإسرائيلية، من المقرر أن ينطلق رئيس الوزراء يائير لابيد مساء يوم الإثنين المقبل، في زيارة دبلوماسية إلى نيويورك، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وأوضح أنه ”من المتوقع أيضا أن يلتقي لابيد برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش“.

والشهر الماضي، أجرى الرئيس أردوغان، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل لابيد، حيثُ بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية، إذا أعلن البلدان عودة السفراء بينهما، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي.

وعلق رئيس الوزراء لابيد، على عودة السفراء بالقول إن ”استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخراً هاماً بالنسبة للاستقرار الاقليمي وبشرى اقتصادية هامة جداً بالنسبة لمواطني إسرائيل“.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تراجعت بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول مرمرة التركي، الذي توجه إلى غزة في عام 2010، في حدث أدى إلى انقطاع استمر حوالي 10 سنوات.

وجاء دفء العلاقات بعد اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا نهاية العام الماضي للاشتباه في قيامهما بالتجسس، حيث تم إطلاق سراح الزوجين بفضل اتصالات على أعلى مستوى سياسي في البلدين.

وبعد 4 أشهر من الواقعة، قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة رسمية إلى تركيا، حيث تم استقباله في احتفال رسمي ألقى بعدها بياناً مشتركاً إلى جانب نظيره التركي.