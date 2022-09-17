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أردوغان: تركيا تسعى للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 17:04 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 17:45 GMT

أردوغان: تركيا تسعى للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يسعى لضم بلاده إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما نقلته عنه محطة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، اليوم

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المصدر: رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يسعى لضم بلاده إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما نقلته عنه محطة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى، اليوم السبت.

وكان أردوغان يتحدث إلى الصحفيين بعد حضوره قمة المنظمة في أوزبكستان قبل توجهه إلى الولايات المتحدة.

وقال أردوغان: ”ستنتقل علاقاتنا مع هذه الدول إلى موقف مختلف كثيرًا بهذه الخطوة“.

وأضاف ردًا على سؤال عما إذا كان يقصد بذلك عضوية منظمة شنغهاي للتعاون: ”بالطبع، هذا هو الهدف“.

وتركيا حاليًا شريكة بصفة محاور في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران وقرغيزستان وطاجيكستان وقازاخستان وأوزبكستان.

وأجرى أردوغان خلال القمة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق لحل الخلاف بشأن محطة للطاقة النووية يجري بناؤها في أكويو جنوب تركيا.

وقال أردوغان: ”إن شاء الله سنتمكن من استكمال وافتتاح أول وحدة في (أكويو) في عام 2023“.

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