خامنئي يظهر في مناسبة دينية بعد فترة غياب

استقبل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني اليوم السبت، في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وحثهم على التحلي بالصبر والمثابرة.

وأظهر التلفزيون الحكومي خامنئي (83 عاما) واقفا وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين الذين افترشوا الأرض عن أهمية ذكرى الأربعين، وهي مراسم تقام في نهاية 40 يوما من الحداد على الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

ونفى مصدران مقربان من خامنئي لرويترز أمس الجمعة تدهور حالته الصحية، ردا على أسئلة بشأن وضعه الصحي، ولم يظهر خامنئي علنا منذ أن التقى بأتباعه في طهران في الثالث من سبتمبر/ أيلول، مما أثار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مريض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة، نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على الوضع الصحي لخامنئي، إن الزعيم الأعلى ألغى جميع الاجتماعات والمظاهر العامة الأسبوع الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مضيفة أنه طريح الفراش في الوقت الراهن ويخضع لمراقبة الأطباء.

وأبلغ خامنئي الحشد اليوم السبت أن على المؤمنين الاعتماد على القرآن الذي يدعو إلى الصبر عند مواجهة الأوقات الصعبة، في إشارة واضحة إلى مشاكل إيران الاقتصادية إذ تخضع البلاد لعقوبات أمريكية.

وقال خامنئي وهو يحمل مكبر صوت: ”الصبر يعني المثابرة، يعني المقاومة وعدم التعب وعدم الشعور بأنك في طريق مسدود“.

وأضاف: ”اتبع الطريق الصحيح وخذ الآخرين على طول الطريق الصحيح“.