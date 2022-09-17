أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار مساعدات مالية جديدة من واشنطن

شكر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الولايات المتحدة، السبت، على دعمها لأوكرانيا بعد تلقيها مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وكتب شميهال على تويتر: ”تلقت ميزانية الدولة في أوكرانيا منحة قيمتها 1.5 مليار دولار، هذه آخر شريحة من مساعدة تبلغ 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من صندوق ائتمان البنك الدولي“.

وأضاف أن الأموال ستستخدم لدعم إنفاق الميزانية المخصص لمدفوعات المعاشات وبرامج الدعم الاجتماعي.

وفي الشأن العسكري، تواصل الإدارة الأمريكية، دعم كييف لمواجهة الغزو الروسي، إذ كشف المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الجمعة، عن أن الولايات المتحدة بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي ”ناسماس“ في غضون الشهرين المقبلين.

وأعلن البيت الأبيض الخميس، عن حزمة جديدة بقيمة 600 مليون دولار، والتي تضم صواريخ لراجمات ”هيمارس“، فيما قال البنتاغون في بيان صدر عنه، إن ”المساعدة الجديدة ستشتمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب التي سبق لواشنطن أن زودت كييف بها، بالإضافة إلى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساسا، كا ستشمل رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام“.