تركيا تندد بقرار أمريكي يجيز بيع الأسلحة لقبرص

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إنها تندد بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر أيلول 2020، برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن ”رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023“.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا القرار ”سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص، ويؤثر سلبًا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية“.

وأضاف البيان أن القرار الأمريكي ”سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار شرق البحر المتوسط“، داعيًا الولايات المتحدة إلى ”إعادة النظر فيه واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص“.

وقبرص مقسمة، منذ العام 1974، عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردًا على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا وقتئذ؛ سعيًا إلى توحيد الجزيرة مع اليونان.

وتعترف تركيا بالدولة التركية الانفصالية شمال الجزيرة المقسمة.