نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة إليزابيث

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن نائب رئيس البلاد وانغ كيشان، سيحضر جنازة الملكة إليزابيث بناء على دعوة من الحكومة البريطانية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ ذكرت أمس الجمعة، أن الوفد الصيني الذي يزور لندن لحضور جنازة الملكة يوم الاثنين، لن يُسمح له بمشاهدة نعشها في وقفة صامتة داخل البرلمان.

وأثار بعض البرلمانيين قلقهم من دعوة ممثلين عن الصين بعد أن فرضت بكين عقوبات على العديد من المشرعين البريطانيين لانتقادهم انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ.

وتنفي الصين ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إنها لم تطلع على التقرير بعد لكن ”الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية حدث مهم بالنسبة للمملكة المتحدة“.

وأضافت أن ”الوفود الأجنبية المشاركة في الحدث بدعوة من المملكة المتحدة دليل على احترام الملكة والأهمية التي توليها (للعلاقات مع) المملكة المتحدة“.