ردًا على عقوبات كانبيرا.. روسيا تحظر دخول 41 أستراليًا لأراضيها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا، مساء الجمعة، حظر دخول 41 شخصية أسترالية بينهم صحفيون إلى البلاد.

ويأتي الإجراء في إطار الرد على العقوبات التي تفرضها كانبيرا على موسكو بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لائحة أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد.

وضمت اللائحة أسماء موظفين في شركات أسلحة أسترالية وفي وسائل إعلامية، بينهم ساره فيرغسون الإعلامية المعروفة لدى قناة ”إيه بي سي“.

وحذّرت الوزارة من أنه ”نظرًا إلى أن كانبيرا لا تنوي رسميًا التراجع عن خطّها المناهض للروس وتستمرّ بفرض عقوبات جديدة، فإن تحديث هذه اللائحة سيتواصل“.

وسبق أن حظرت موسكو، في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، دخول 159 أستراليًا إلى أراضيها للأسباب نفسها.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.