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فنزويلا تستقبل أفراد طاقم طائرة محتجزة في الأرجنتين
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 2:50 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 4:00 GMT

فنزويلا تستقبل أفراد طاقم طائرة محتجزة في الأرجنتين

قال التلفزيون الحكومي إن فنزويلا استقبلت يوم الجمعة 12 من أفراد طاقم طائرة محتجزة في الأرجنتين منذ يونيو/ حزيران للاشتباه بصلتهم بالإرهاب. وقال وزير النقل

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المصدر: رويترز

قال التلفزيون الحكومي إن فنزويلا استقبلت يوم الجمعة 12 من أفراد طاقم طائرة محتجزة في الأرجنتين منذ يونيو/ حزيران للاشتباه بصلتهم بالإرهاب.

وقال وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكويز من مطار مايكيتيا بالقرب من العاصمة كراكاس ”نحتفل بوصولهم“ مشيدا بالطاقم ووصفه بأنه ”مثال على النضال الثوري“.

وسمحت محكمة أرجنتينية يوم الثلاثاء بمغادرة 12 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 19.

وذكرت بيانات تتبع الرحلات الجوية إن طائرة الشحن امتراسور، التي باعتها شركة ماهان أير الإيرانية إلى فنزويلا، وصلت إلى بوينس أيرس في أوائل يونيو/ حزيران وعلى متنها طاقم من فنزويلا وإيران.

وأثار وصولها ضجة دبلوماسية للأرجنتين. وواجهت بوينس أيرس اتهامات بدعم إيران وفنزويلا وكلاهما يخضع لعقوبات أمريكية. ومنعت الأرجنتين الطائرة من المغادرة ثم احتجزتها في أغسطس/ آب بناء على طلب من محكمة أمريكية.

ويضم أفراد الطاقم البالغ عددهم 12 المفرج عنهم 11 فنزويليا وإيرانيا واحدا. وما زالت الأرجنتين لا تسمح لثلاثة فنزويليين وأربعة إيرانيين آخرين من طاقم الطائرة بالمغادرة.

وقال فيلاسكويز إن هذا احتجاز ”غير قانوني“.

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