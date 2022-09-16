قرغيزستان تعلن مقتل 24 شخصًا خلال المعارك مع طاجيكستان

أفاد مسؤولون قرغيز، الجمعة، بأن 24 شخصًا، على الأقل، قُتلوا خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في قرغيزستان إنه ”تم إحضار 24 جثة إلى المؤسسات الصحية في منطقة باتكين“، جنوب غرب البلاد، عبر الحدود مع طاجيكستان.

وأبلغت قيرغيزستان عن ”معارك ضارية“ مع طاجيكستان، يوم الجمعة، وقالت إن جارتها في آسيا الوسطى كانت تنقل قواتها ومعداتها إلى الحدود في أحدث اندلاع لأعمال العنف في الاتحاد السوفيتي السابق.

واتهمت كلتا الدولتين الصغيرتين غير الساحلية والفقيرة بعضهما البعض باستئناف القتال في منطقة متنازع عليها على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت إدارة الحدود القرغيزية في بيان إن قواتها تواصل صد الهجمات الطاجيكية.

وأضافت: ”من الجانب الطاجيكي يستمر قصف مواقع الجانب القرغيزي وفي بعض المناطق تجري معارك ضارية“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كامشيبيك تاشييف، رئيس لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، قوله إن الخسائر العسكرية كانت كبيرة.

وقال: ”الوضع صعب، وفيما يتعلق بما سيحدث، غدًا، لا يمكن لأحد أن يعطي أي ضمانات“. وقد أجبر آلاف الأشخاص بالفعل على الإخلاء.

وفي وقت لاحق الجمعة، اتقفت قرغيزستان وطاجيكستان على وقف إطلاق النار لإنهاء المناوشات الحدودية بينهما هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء.

وكانت روسيا دعت، يوم الجمعة، حليفتيها في آسيا الوسطى، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التوتر وسط الاشتباكات الحدودية بين البلدين السوفيتيين السابقين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه يتعين على الجانبين اتخاذ ”خطوات عاجلة وشاملة“ وإنه ينبغي حل الوضع من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية.