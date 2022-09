إيران.. احتجاجات غاضبة عقب وفاة مهسا أميني لدى شرطة "الأخلاق"

عمت احتجاجات غاضبة في العاصمة طهران، الجمعة، بميدان الأرجنتين، بعد مقتل #مهسا_أميني على يد الشرطة الإيرانية فيما ردد المحتجون شعار ”الموت للديكتاتور“، قاصدين به المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبحسب ”فرانس برس“، توفيت الشابة الإيرانية بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها، الأربعاء، على يد ”شرطة الأخلاق“ في طهران، وفق ما أفادت عائلتها والتلفزيون الرسمي، ما دفع بناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها ”المشبوهة“ وإحضارهم أمام القضاء.

وكانت مهسا أميني (22 عامًا)، في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها، يوم الأربعاء، وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، عن مهسا: ”للأسف، ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي“.

ومن بين أقوى التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت ”رويترز“، تعليقًا دعا فيه السياسي الإصلاحي المفوه محمود صديقي، الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى التحدث عن القضية مثلما تحدث منددًا بمقتل جورج فلويد بعد احتجاز الشرطة الأمريكية له العام 2020.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقاطع فيديو، محتجين يهتفون: ”الموت للديكتاتور (خامنئي)“، في حين أطلق السائقون أبواق سياراتهم لمساندة المحتجين في ميدان بطهران قرب المستشفى الذي توفيت فيه ”مهسا أميني“ وذلك وسط وجود مكثف للشرطة.

وكتب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي على ”تويتر“، ”وفاة مهسا أميني بعد إصابات تعرضت لها في الحجز بسبب ارتدائها حجابًا ’غير لائق’ مروعة… تجب محاسبة المسؤولين عن وفاتها“.

Mahsa Amini’s death after injuries sustained in custody for an “improper” hijab is appalling. Our thoughts are with her family. Iran must end its violence against women for exercising their fundamental rights. Those responsible for her death should be held accountable #مهسا_امینی

— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) September 16, 2022