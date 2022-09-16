أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى مدها بأسلحة تلبي حاجاتها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تعرضت برلين لانتقادات متجددة من كييف، اليوم الجمعة، بشأن شحنات الأسلحة، إذ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن أسفه لأن شحنة المركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تلبي حاجات بلاده الفورية.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، يوم الخميس، أنها ستوفر لأوكرانيا ”قريبا جدا“ 50 مركبة نقل من طراز ”دينغو“.

وقال كوليبا، في مقابلة نشرتها على الإنترنت صحيفة فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ: ”إنه لغز بالنسبة إلينا، نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينغو.. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون.. لكنها ليست أكثر ما نحتاج إليه في المعارك“.

وأضاف كوليبا أن لديه انطباعا بوجود ”نوع من جدار للأسلحة“ في برلين، متابعا: ”أعتقد بالنسبة للمستشار أن الوقت حان لهدم هذا الجدار“.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأيام الأخيرة في كييف كما في برلين؛ بسبب إحجامها عن تسليم دبابات قتالية يرجح أن تساعد في إحداث فرق في خضم الهجوم الأوكراني المضاد.

واعتبر كوليبا أنه ”حتى لو استغرق تدريب الجنود على دبابات ليوبارد وقتا أطول، فستكون هناك حاجة لهذه الدبابات في ساحة المعركة في غضون شهرين أو 3 أشهر.. يجب اتخاذ القرار في هذا الصدد الآن“.

كما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، يوم الخميس، إرسال قاذفتين جديدتين من نوع ”مارس 2″، إضافة إلى 200 صاروخ.

ويثير الإحجام عن تسليم الدبابات القتالية المطلوبة ردود فعل داخل تحالف أولاف شولتس، الذي قالت وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، يوم الخميس، إنها تريد قرارا سريعا في هذا الصدد.