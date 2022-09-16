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بوتين: موسكو "لا تستعجل" إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 16:55 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 18:10 GMT

بوتين: موسكو "لا تستعجل" إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن إستراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة

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المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن إستراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراضٍ.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في سمرقند في أوزبكستان إن ”عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (…) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرًا (…) لسنا مستعجلين“، مؤكدًا أن ”الجيش الروسي يحتل مزيدًا من الأراضي الإضافية“.

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده ”لا تقاتل بجيشها الكامل“ بل فقط بجنود تم التعاقد معهم، لافتًا إلى أن الهدف الرئيس من العملية العسكرية يبقى ”تحرير أراضي دونباس بالكامل“.

واتهم القوات الأوكرانية بمحاولة القيام بـ“افعال إرهابية“ وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية.

وأضاف بوتين: ”ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة لردّنا على ذلك، حتى الآن، وإذا استمر الوضع بالتطور على هذه الحال، فإن الرد سيكون أكثر جدية“.

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