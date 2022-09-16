تشيك تقيل دبلوماسيا كبيرا نقل معلومات حساسة لروسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الجمعة، أنها أقالت دبلوماسيا كبيرا ”تعاون مع قوة أجنبية“، وقد أشارت تقارير إخبارية إلى أن المعني نقل معلومات حساسة إلى المخابرات الروسية.

وقال وزير الخارجية التشيكي جان ليبافسكي: ”أؤكد أنني قررت اتخاذ إجراءات لضمان أن الموظف الذي تعاون مع قوة أجنبية لم يعد يعمل في الوزارة.. لن أعلق أكثر لدواعٍ أمنية“.

وحسب وسائل إعلام محلية ”كان الدبلوماسي المفصول عن العمل يتمتع بأعلى تصريح أمني وعمل لصالح المخابرات الروسية الخارجية“.

وقالت صحيفة ”دينك إن“ اليومية أن الدبلوماسي المعني ”عمل في وزارة الخارجية التشيكية منذ التسعينيات في وظائف مختلفة بعضها في سفارات، وجنّده زوجان روسيان لصالح المخابرات الروسية أثناء عمله في بلد أفريقي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي تشيكي قوله إن المخابرات الخارجية الروسية ”استغلت ضعفه تجاه النساء والمال“.

وكان جهاز الأمن والاستخبارات التشيكي قد أكد أن روسيا من بين التهديدات الرئيسية، وذلك في تقارير له عن أنشطة التجسس على أراضي البلاد.