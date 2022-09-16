شولتس: ألمانيا يجب أن تصبح "القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا" في أوروبا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، إن بلاده يجب أن تصبح ”القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا“ في أوروبا، داعيًا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف شولتس في خطاب أمام ضباط في الجيش الألماني ببرلين: ”كوننا الأمة الأكثر تعدادًا سكّانيا والتي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية والواقعة في وسط القارة، يجب أن يصبح جيشنا ركيزة الدفاع التقليدي في أوروبا، القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا في أوروبا“.

وشكّل الغزو الروسي لأوكرانيا منعطفًا في السياسة الدفاعية الألمانية، وحمل برلين على إنشاء صندوق خاص بقيمة مئة مليار يورو لتجديد معدّات الجيش وتحديث إستراتيجيته.

وأكد شولتس أنه بعد سنوات من الاعتقاد بشكل ”خاطئ“ بأن بلاده ”محاطة بالأصدقاء“، ”الحقيقة هي أن (الوسط) السياسي والاقتصادي وجزءًا كبيرًا من المجتمع صدقوا هذه الفرضية واستخلصوا استنتاجات كبرى“.

وأضاف المستشار الاشتراكي الديمقراطي أن هذه ”استنتاجات خاطئة، كما ندرك اليوم، خاصة إذا نظرنا إلى وضع الجيش الألماني“. وتابع: ”في الوقت نفسه، نُظهر بوضوح وبشكل موثوق أن ألمانيا مستعدّة لتحمّل مسؤولية أساسية من أجل أمن قارتنا“.

ويعوّل شولتس خلف أنجيلا ميركل الذي تعرّض لانتقادات باعتبار أن دعمه العسكري لكييف كان خجولا جدًا، على زيادة قوة الدفاع الأوروبي خاصة في حلف الناتو.

وقال: ”علينا نحن الأوروبيين، تحمّل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي“.

وأبدى شولتس تأييده لإنشاء ”مقرّ عام أوروبي“ قادر على ”القيام بمهمّات، سواء لإجلاء مواطنينا على غرار ما حصل العام الماضي في أفغانستان، أو مهمّة أوروبية استشارية أو تدريبية، كما في العراق ومالي والنيجر“.

ويعتزم المستشار الألماني أيضًا ”استخدام الإمكانيات التي توفرها معاهدات الاتحاد الأوروبي لإسناد المهام إلى مجموعة من الدول الأعضاء“ من أجل تسهيل عمليات عسكرية أوروبية محتملة.

لكنه أكد أن ”المشكلة الأكثر إلحاحًا في أوروبا قد تكون العدد المتشابك تمامًا لمنظومات الأسلحة والمعدّات العسكرية وكذلك المنافسة بين شركات الأسلحة المختلفة“.

وقال شولتس: ”وحدها زيادة منسّقة للقدرات الأوروبية ستتيح لأوروبا التصرّف“، موليًا ”أهمية خاصة لمجال الدفاع الجوّي – المنسّق على المستوى الأوروبي الذي يسهم في تعزيز الركيزة الأوروبية للناتو“.