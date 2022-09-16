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مسؤول أوكراني: معظم المدفونين في مقبرة إيزيوم الجماعية مدنيون
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 11:32 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 12:45 GMT

مسؤول أوكراني: معظم المدفونين في مقبرة إيزيوم الجماعية مدنيون

قال قائد الشرطة الأوكرانية اليوم الجمعة، بناء على تقدير أولي، إن معظم المدفونين في مقبرة جماعية اكتُشفت في مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا هم من المدنيين. وفي وقت

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المصدر: رويترز

قال قائد الشرطة الأوكرانية اليوم الجمعة، بناء على تقدير أولي، إن معظم المدفونين في مقبرة جماعية اكتُشفت في مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا هم من المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت السلطات إنها عثرت على مقبرة جماعية تحتوي على 450 جثة في إيزيوم، وهي معقل روسي سابق على خط المواجهة، وقالت إن هذا دليل على جرائم حرب ارتكبها الغزاة.

ولم تعلق روسيا علنا على هذه المسألة.

وردا على سؤال عما إذا كانت المقبرة الجماعية تضم في الأساس مدنيين أم جنودا، قال قائد الشرطة إيجور كليمينكو في مؤتمر صحفي: ”مدنيون، وذلك في تقدير أولي، على الرغم من أن لدينا معلومات عن وجود قوات هناك، فإننا لم نستعد أي منها حتى الآن“.

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