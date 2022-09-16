قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار

اتقفت قرغيزستان وطاجيكستان اليوم الجمعة، على وقف إطلاق النار لإنهاء المناوشات الحدودية بينهما هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء.

ولقي ثلاثة على الأقل حتفهم وأصيب 27 منذ اندلاع القتال على منطقة حدودية جبلية متنازع عليها قبل يومين.

وكانت روسيا دعت يوم الجمعة، حليفتيها في آسيا الوسطى، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التوتر وسط الاشتباكات الحدودية بين البلدين السوفيتيين السابقين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه يتعين على الجانبين اتخاذ ”خطوات عاجلة وشاملة“ وإنه ينبغي حل الوضع من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية.

وتبادل البلدان في وقت سابق الجمعة، الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتر في الاشتباكات.

وقال حرس الحدود في قرغيزستان إن ”قوات طاجيكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه بمنطقة جبلية متنازع عليها على الحدود في وقت مبكر من اليوم الجمعة باستخدام دبابات وناقلات الجنود المدرعة وقذائف المورتر“.

بدورها، اتهمت طاجيكستان القوات القرغيزية بقصف أحد مواقعها الأمامية وسبع قرى باستخدام ”أسلحة ثقيلة“ في نفس المنطقة، التي تشتهر باختلافاتها السياسية والعرقية والتي أصبحت موقعا لأعمال عدائية مماثلة العام الماضي، مما أدى إلى نشوب حرب تقريبا.

وقالت السلطات في مدينة أسفره الطاجيكية إن ”مدنيا قتل وأصيب ثلاثة“.

وأعلنت قرغيزستان أن 31 شخصا أصيبوا الليلة الماضية في إقليم باتكين الجنوبي.

وأفادت السلطات القرغيزية بأنها تجلي السكان من القرى المجاورة مع احتدام ”القتال الشديد“.

وذكرت حكومة بشكك أن وزيري خارجية البلدين ناقشا الأمر، لكن حرس الحدود قال إن اتفاقين لوقف إطلاق النار انهارا بالفعل.

ويتكرر وقوع الاشتباكات عبر الحدود سيئة الترسيم بين الجمهوريتين السابقتين بالاتحاد السوفيتي، لكنها عادة ما تهدأ سريعا، رغم أنها كادت تؤدي العام الماضي إلى حرب شاملة.

ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية وتربطهما علاقات وثيقة مع موسكو.

وقالت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني تقودها روسيا وتضم قرغيزستان وطاجيكستان، إن قيادتها على اتصال بالحكومتين اليوم الجمعة.