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أوكرانيا.. مقتل مدعي عام لوغانسك ونائبه بانفجار قنبلة
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 11:20 GMT

أوكرانيا.. مقتل مدعي عام لوغانسك ونائبه بانفجار قنبلة

لقي مدعي عام جمهورية لوغانسك الشعبية، المدعومة من روسيا والمعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، ونائبه حتفهما جراء انفجار قنبلة في مكتبيهما اليوم الجمعة، وفقا

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المصدر: رويترز

لقي مدعي عام جمهورية لوغانسك الشعبية، المدعومة من روسيا والمعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، ونائبه حتفهما جراء انفجار قنبلة في مكتبيهما اليوم الجمعة، وفقا لمسؤولين محليين وخدمات الطوارئ.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله إنه ”وفقا للبيانات الأولية، توفي المدعي العام في جمهورية لوغانسك الشعبية سيرغي جورينكو متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة انفجار في مكتبه“.

كما نقلت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء عن كولونيل في وزارة داخلية لوغانسك الانفصالية قوله إن ”نائب جورينكو لقي حتفه أيضا“.

وذكرت وكالات روسية أن خدمات الطوارئ ومسؤولين محليين قالوا إن الانفجار نجم عن قنبلة.

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