أرمينيا: نجري اتصالات لوقف الاشتباكات مع أذربيجان

قالت الحكومة الأرمينية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، لمناقشة الاشتباكات التي اندلعت هذا الأسبوع بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضافت الحكومة في بيان، أن ”نيكول باشينيان أكد أنه على الرغم من حقيقة أن الحدود هادئة نسبيًا حتى هذه اللحظة، فإن التوتر الشديد ما زال يشوب الوضع“.

ولفتت الحكومة إلى أن باشينيان أجرى اليوم الجمعة، محادثات هاتفية أيضًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن 135 جنديًا أرمينيًا قتلوا في اشتباكات مع أذربيجان هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن جلسة للبرلمان الأرميني.

وقال باشينيان يوم الأربعاء الماضي، إن 105 جنود قتلوا، وإن العدد سيرتفع على الأرجح.

وتتبادل باكو ويريفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال الذي دار هذا الأسبوع، وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت ستة أسابيع في العام 2020 خلفت آلاف القتلى.