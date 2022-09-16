أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ600 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 600 مليون دولار، لمساعدة الجيش الأوكراني، وذلك وفقا لمذكرة للبيت الأبيض أُرسلت إلى وزارة الخارجية يوم الخميس.

وأذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية.

وقالت مصادر إن من المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة هيمارس الصاروخية.

كما ذكر مصدران، طلبا عدم نشر هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر، أن الحزمة ستشمل أيضا ذخيرة لمدافع الهاوتزر.

وأرسلت واشنطن مساعدات أمنية بنحو 15.1 مليار دولار لحكومة كييف منذ الغزو الروسي.

ويأتي هذا الإعلان الأمريكي الجديد، في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوما مضادا واسع النطاق ضد القوات الروسية.