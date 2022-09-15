رويترز: الصين رفضت عقد لقاء بين الرئيس شي والبابا فرنسيس

كشف مصدر في الفاتيكان، يوم الخميس، أن الصين رفضت عقد لقاء بين رئيسها شي جين بينغ، والبابا فرنسيس، بحسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وقال المصدر إن ”الفاتيكان أبلغ الصين أن البابا فرنسيس مستعد للقاء الرئيس شي جين بينغ، أثناء تواجد الزعيمين في عاصمة قازاخستان، لكن الصين ردت بأنه لا يوجد وقت كاف لهذا اللقاء“.

ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن كيف أو متى خاطب الفاتيكان الصين التي ينخرط معها بالفعل في حوار يتسم بالحساسية حول وضع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في البلاد.

وقال المصدر إن الجانب الصيني قال إنهم ”يقدرون المبادرة لكن ليس هناك وقت متاح في جدول شي“.

وكان كل من البابا وشي في العاصمة ”نور سلطان“ أمس الأربعاء، حيث وصل شي في زيارة رسمية بينما كان البابا يشارك في مؤتمر لزعماء دينيين عالميين.

ومن شأن أي لقاء، مهما كان قصيرا، بين الرجلين أن يكون حدثا تاريخيا.

وفي حديثه للصحفيين الذين كانوا يرافقونه في رحلته إلى الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى يوم الثلاثاء، سُئل فرنسيس عما إذا كان سيجتمع مع شي في العاصمة.

وأجاب فرنسيس: ”ليس لدي أي أخبار عن ذلك“، دون الخوض في تفاصيل.

وعما إذا كان مستعدا للذهاب إلى الصين، قال فرنسيس ”أنا مستعد دائما للذهاب إلى الصين“.