صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي رصد انسحاباً محدوداً لإيران وحزب الله من سوريا

كشفت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، مساء اليوم الخميس، عن رصد الجيش الإسرائيلي انسحابا محدودا لعناصر ووحدات تابعة لإيران وحزب الله اللبناني من سوريا.

وقالت الصحيفة إن ”انسحاب القوات التابعة لإيران وحزب الله يأتي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن المسؤولين الروس طالبوا الإيرانيين بمغادرة عدد من المواقع في سوريا، بما في ذلك المقر العسكري لإيران في محافظة حماة الغربية الواقع بجوار قاعدة الفوج 49 بالجيش السوري“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”روسيا طلبت ذلك من إيران من أجل إزالة الأهداف المحتملة لإسرائيل لاستهدافها، والتي تقع بالقرب من المواقع العسكرية الروسية“.

وأضافت الصحيفة: ”على الرغم من التوتر المتزايد بين إسرائيل وروسيا، إلا أن الجيشين لديهما آلية لفض الاشتباك من أجل منع الاحتكاك غير الضروري خلال عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”وفي محاولة لإحباط تطلعات إيران للهيمنة الإقليمية وإحباط تهريب الأسلحة المتطورة لحزب الله، تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية في سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان“.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن ”العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا أدت لتغيير استراتيجي في المنطقة، ودمرت رؤية قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد عام 2020“.

وأضافت الصحيفة: ”قاسم سليماني خطط لإنشاء قواعد صواريخ وقواعد مضادة للطائرات ومقرات استخباراتية، فضلاً عن إنشاء قوة مماثلة لحزب الله في سوريا“، لافتاً إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا حققت غالبية أهدافها.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن ”لدى حزب الله اللبناني أكثر من 15 قاعدة في سوريا، كما أنه ينشط في تجنيد السوريين على طول الحدود الجنوبية مع مرتفعات الجولان“.

ووفق الصحيفة، فإنه ”وإلى جانب الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الوحدات الإيرانية وأسلحتها وقواعدها، فقد تم إلقاء اللوم أيضاً على إسرائيل في غارات الطائرات بدون طيار التي تستهدف المقاتلين السوريين الذين يعملون مع حزب الله“.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن ”الجيش الإسرائيلي يعتقد أن إيران وسوريا وكذلك حزب الله اللبناني لا يرغبون في الدخول بحرب مع إسرائيل، خاصة وأنهم نادراً ما يردون على الضربات الإسرائيلية، كما أنهم عندما يفعلون ذلك يميلون إلى استهداف القواعد الأمريكية في سوريا“.