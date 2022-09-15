خلال لقائه قائد الجيش المغربي.. غانتس يشيد بتطور العلاقات الأمنية مع الرباط

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، بتطور العلاقات الأمنية بين تل أبيب والرباط، وذلك خلال لقائه المفتش العام للجيش المغربي الجنرال بلخير الفاروق الذي يزور إسرائيل حاليا.

وقال غانتس في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“: ”التقيت اليوم قائد الجيش المغربي الجنرال بلخير الفاروق. منذ لقائنا الأول قبل حوالي عام، خلال زيارتي التاريخية إلى المغرب، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين البلدين“.

נפגשתי היום עם המפקח הכללי של צבא מרוקו (FAR) הגנרל בלח׳יר אל פארוק, במסגרת כנס החדשנות של צה״ל. מאז פגישתנו הראשונה לפני קרוב לשנה, בעת ביקורי ההיסטורי במרוקו והחתימה על מזכר הבנות ביטחוני, נעשתה כברת דרך משמעותית בקשרים הביטחוניים בין המדינות. בכוונתנו להמשיך להעמיקם ולפתחם. pic.twitter.com/WIrlNJ2hyk — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 15, 2022

وأضاف غانتس: ”نحن عازمون على الاستمرار في تعميق العلاقات وتطويرها“، مضيفاً: ”طلبت من الجنرال أن ينقل تقديري العميق للملك محمد السادس على أنشطته في تعزيز الروابط بيننا“.

وقبل يومين، وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير إلى تل أبيب، حيث تم استقباله من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراعي، في صفحته على ”تويتر“، على الزيارة بالقول: ”في حين يصدح النشيد الوطني المغربي في مقر قيادة الأركان العامة الإسرائيلية إلى جانب النشيد الوطني الإسرائيلي على وقع رفرفة علمي الدولتين، نتأكد أننا دخلنا مرحلة عنوانها الانفتاح والسلام والمستقبل ينبئ أملاً وازدهاراً“.

وتأتي هذه الزيارة المغربية بعد نحو شهرين من زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب في يوليو الماضي، والتي قال إنها ”فريدة من نوعها“.

وتعد زيارة كوخافي أول زيارة علنية على هذا المستوى بين البلدين اللذين عززا مستوى العلاقات بينهما عام 2020.

وأكدت إسرائيل أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدفاعي مع المغرب، كما تم خلالها تبادل المعارف والتدريب والقدرة على التدريب معا في مناورات مشتركة وتطوير الأسلحة.