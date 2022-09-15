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البرلمان الروسي يبحث استدعاء وزير الدفاع
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 18:30 GMT

البرلمان الروسي يبحث استدعاء وزير الدفاع

نقلت صحيفة كومرسانت عن النائب الكبير في البرلمان الروسي سيرجي ميرونوف قوله، اليوم الخميس، إن مجلس النواب سيبحث استدعاء وزير الدفاع سيرجي شويجو، للاستجواب في

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المصدر: رويترز

نقلت صحيفة كومرسانت عن النائب الكبير في البرلمان الروسي سيرجي ميرونوف قوله، اليوم الخميس، إن مجلس النواب سيبحث استدعاء وزير الدفاع سيرجي شويجو، للاستجواب في جلسة مغلقة.

واستدعاء مجلس النواب ”الدوما“ لوزير للدفاع لتقديم توضيحات بنفسه أمر غير معروف فعليا، لكن القوات الروسية تعرضت لانتقادات علنية من معلقين عسكريين هذا الأسبوع بعد فقدان السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة خاركيف الأوكرانية أمام تقدم خاطف للقوات الأوكرانية.

ونُقل عن ميرونوف، وهو مؤيد قوي للغزو الروسي لأوكرانيا ورئيس حزب ”روسيا فقط“ الصغير الموالي للكرملين، قوله إن مجلس الدوما سيناقش الأمر يوم الإثنين.

وكان ميرونوف قال في تغريدة يوم الأربعاء، إن حزبه اقترح عقد جلسة مع شويجو ”كي يتمكن النواب من التحدث معه خلف الأبواب المغلقة وطرح جميع الأسئلة التي تهمنا وتهم المواطنين“.

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