البرلمان الروسي يبحث استدعاء وزير الدفاع

نقلت صحيفة كومرسانت عن النائب الكبير في البرلمان الروسي سيرجي ميرونوف قوله، اليوم الخميس، إن مجلس النواب سيبحث استدعاء وزير الدفاع سيرجي شويجو، للاستجواب في جلسة مغلقة.

واستدعاء مجلس النواب ”الدوما“ لوزير للدفاع لتقديم توضيحات بنفسه أمر غير معروف فعليا، لكن القوات الروسية تعرضت لانتقادات علنية من معلقين عسكريين هذا الأسبوع بعد فقدان السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة خاركيف الأوكرانية أمام تقدم خاطف للقوات الأوكرانية.

ونُقل عن ميرونوف، وهو مؤيد قوي للغزو الروسي لأوكرانيا ورئيس حزب ”روسيا فقط“ الصغير الموالي للكرملين، قوله إن مجلس الدوما سيناقش الأمر يوم الإثنين.

وكان ميرونوف قال في تغريدة يوم الأربعاء، إن حزبه اقترح عقد جلسة مع شويجو ”كي يتمكن النواب من التحدث معه خلف الأبواب المغلقة وطرح جميع الأسئلة التي تهمنا وتهم المواطنين“.