بوتين يشكر الصين ويندد بالجهود الهادفة إلى إقامة "عالم أحادي القطب"

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين على ”موقفها المتوازن“ بشأن أوكرانيا وذلك في أول لقاء جمعه مع الرئيس شي جين بينغ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وندد بوتين أمام الرئيس الصيني بالجهود الهادفة إلى إقامة ”عالم أحادي القطب“، قائلا إن ”محاولات إقامة عالم أحادي القطب اتخذت في الفترة الأخيرة شكلا قبيحا للغاية وهي غير مقبولة بتاتا“.

وأضاف بوتين لنظيره الصيني إن موسكو تؤيد سياسة ”الصين واحدة“ وتعارض ”استفزازات“ الولايات المتحدة في مضيق تايوان.

وأكد شي لبوتين أن الصين تسعى للعمل مع روسيا على اعتبار أن البلدين من ”القوى العظمى“.

وأضاف: ”الصين تسعى إلى بث الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تسوده الفوضى“.

والتقى الرئيسان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.