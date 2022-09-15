بوتين يشيد بالعلاقات مع إيران ويرسل وفدا اقتصاديا إلى طهران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن وفدًا من 80 شركة روسية كبرى سيزور إيران الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

ويحضر بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق إن طهران وقعت مذكرة للانضمام إلى التكتل.

وتأسست المنظمة في عام 2001، وهي كتلة أمنية تضم روسيا والصين والهند وباكستان وعددًا من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشاد بوتين بتطور العلاقات مع طهران، وذلك خلال لقائه نظيره الإيراني، على هامش قمة منظمة شنغهاي، مضيفًا ”على المستوى الثنائي، يتطور التعاون بشكل إيجابي“.

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه موسكو لاستغلال قمة ”منظمة شنغهاي للتعاون“ التي تستضيفها أوزبكستان لتأكيد أنها لا تعاني عزلة دولية رغم نزاع أوكرانيا.

من ناحيته قال رئيسي لبوتين إن ”العلاقة بين الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية مثل: إيران، وروسيا، أو أي دولة أخرى، قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يومًا بعد يوم“، معتبرًا أن ”الأمريكيين يعتقدون أنهم قادرون على وقف (تقدم) أي بلد يفرضون عقوبات عليه. اعتقادهم هذا خاطئ“، وفق ”فرانس فرانس“.

ونهاية آب/ أغسطس الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني موسكو، والتقى مسؤولين روسًا.

وكانت روسيا شنَّت حربًا على جارتها أوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي؛ ما خلق أزمة عالمية في مجالات الطاقة والمواد الغذائية.

وقالت تقارير أمريكية إن إيران زوَّدت روسيا بـ“طائرات مسيرة“ لاستخدامها في حرب أوكرانيا، فيما نفت طهران ،على لسان عبد اللهيان، تلك التقارير.