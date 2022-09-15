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الصين: المشروع الأمريكي بشأن استقلال تايوان يحمل "رسائل خاطئة"
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 10:03 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 10:50 GMT

الصين: المشروع الأمريكي بشأن استقلال تايوان يحمل "رسائل خاطئة"

اعتبرت الصين، اليوم الخميس، أن مشروع قانون أمريكيًا ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايوان "يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في

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المصدر: أ ف ب

اعتبرت الصين، اليوم الخميس، أن مشروع قانون أمريكيًا ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايوان ”يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان“.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الصحافيين، أنه في حال تم إقرار القانون، ”فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جدا على.. السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان“.

واتخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خطوة أولى الأربعاء باتجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايوان.

وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4,5 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

وبدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي أقرّت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ ”قانون سياسة تايوان“ الذي يعد أوسع تطوير للعلاقات منذ أن نقلت الولايات المتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.

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