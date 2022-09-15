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أخبار

الكرملين "لا يعلق آمالا تذكر" على السفيرة الأمريكية الجديدة
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 9:27 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 9:40 GMT

الكرملين "لا يعلق آمالا تذكر" على السفيرة الأمريكية الجديدة

قال الكرملين  اليوم الخميس، إنه "لا يعلق آمالا تذكر" على السفيرة الأمريكية الجديدة إلى روسيا، بحسب وكالة الإعلام الروسية. وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أمس

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المصدر: رويترز

قال الكرملين  اليوم الخميس، إنه ”لا يعلق آمالا تذكر“ على السفيرة الأمريكية الجديدة إلى روسيا، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أمس الأربعاء أن الرئيس جو بايدن عين لين تريسي سفيرة جديدة للولايات المتحدة في موسكو بعد إعلان السفير جون سوليفان ترك منصبه هذا الشهر.

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