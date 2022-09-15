الكرملين "لا يعلق آمالا تذكر" على السفيرة الأمريكية الجديدة

قال الكرملين اليوم الخميس، إنه ”لا يعلق آمالا تذكر“ على السفيرة الأمريكية الجديدة إلى روسيا، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أمس الأربعاء أن الرئيس جو بايدن عين لين تريسي سفيرة جديدة للولايات المتحدة في موسكو بعد إعلان السفير جون سوليفان ترك منصبه هذا الشهر.