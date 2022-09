فون دير لايين في أوكرانيا لبحث الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، إلى كييف في ثالث زيارة تقوم بها لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير، ستبحث خلالها مسألة انضمام هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لايين، عبر منصة ”تويتر“: ”في كييف في زيارتي الثالثة منذ بدء الحرب الروسية“، موضحة أنها ”ستلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميغال“.

