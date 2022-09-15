إيران توقع مذكرة تفاهم للانضمام إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"

ذكرت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء أن إيران وقعت اليوم الخميس مذكرة تفاهم بشأن الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

تأسست المنظمة في عام 2001، وهي كتلة أمنية تضم روسيا والصين والهند وباكستان وعددا من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وكانت إيران في السابق عضوا مراقبا في المنظمة.