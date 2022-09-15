الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يضم منشقين عن الائتلاف الحكومي إلى قائمة "الليكود"

اختار زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منشقين عن الائتلاف الحكومي الذي جرى تفكيكه مؤخراً، بقائمة حزبه ”الليكود“ في انتخابات الكنيست المقرر عقدها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأعلن نتنياهو إضافة عضوي الكنيست السابقين عميحاي شيكلي في المركز الرابع عشر، وعيديت سليمان في المركز السادس عشر، إلى قائمة الليكود، وفق ما أوردت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

وأشار إلى أنه اختار المحامي موشيه سعادة للمركز 28، والصحفي من أصل إثيوبي تسيغا مالكو في المركز 37، والمحامي يوسي فوكس في المركز 43.

وقال نتنياهو إن ”أعضاء الليكود اختاروا قائمة ممتازة في الانتخابات التمهيدية ستجلب لإسرائيل حكومة مستقرة لمدة 4 سنوات، نقوم فيها بقمع (الإرهاب) واستعادة الكبرياء الوطني وخفض تكلفة المعيشة“.

وأضاف ”اليوم أعطي قوة إضافية لفريقنا، جميع من اخترتهم موهوبون وحققوا إنجازات كبيرة في مجالهم، وجنباً إلى جنب مع الشركاء سنجلب أربع سنوات من الاستقرار لإسرائيل بحكومة وطنية قوية ومستقرة“.

وعيديت سليمان هي عضو كنيست سابقة عن تحالف ”يمينا“ وتركته عقب استقالتها من حكومة نفتالي بينيت الائتلافية، الأمر الذي ساهم في حل الكنيست السابق والذهاب لجولة انتخابات جديدة في إسرائيل.

وفي حينه، قالت سيلمان إن ”قرارها بالاستقالة استند إلى قيمها الصهيونية والقومية“، كما حثت الآخرين على أن يحذوا حذوها لرؤية تشكيل حكومة تجسد هذه القيم.

وسبقها بذلك، عميحاي شيكلي الذي أعلن نهاية نيسان/ أبريل الماضي، انشقاقه عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده بينيت، كما أنه استقال في تموز/ يوليو الماضي من الكنيست لتمهيد الطريق أمام ترشحه بقائمة حزب ”الليكود“.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، فتحت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الباب أمام الأحزاب السياسية لتقديم طلبات قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست الـ 25.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن 55 حزباً إسرائيلياً طلبت استمارات تسجيل قوائمهم الانتخابية من مكاتب لجنة الانتخابات المركزية، في حين لم يعرف حتى اللحظة عدد القوائم الانتخابية التي ترغب في المنافسة بالانتخابات المقبلة.