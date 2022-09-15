زيلينسكي يتعرض لحادث سير.. وكييف تكشف وضعه الصحي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، ليل الأربعاء، أن سائق عربة في كييف، اصطدم بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يصب بجروح بالغة في الحادث.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف في بيان نُشر على فيسبوك فجر الخميس، إن ”عربة اصطدمت بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه في كييف“.

وأضاف أن ”الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف“.

وأكد المتحدث أنه ”تم فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتم العثور على أي إصابات بالغة. الشرطة ستحقق في كل ملابسات الحادث“، من دون مزيد من التفاصيل.

وبعيد وقوع الحادث قال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية إنه عاد من منطقة خاركيف التي ”تم تحريرها بالكامل تقريبا“ منذ شنت قواته هجوما مضادا خاطفا ضد القوات الروسية.