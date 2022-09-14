لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي توافق على مشروع قانون يعزز الدعم العسكري لتايوان

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

ولا يزال أمام مشروع ”قانون سياسة تايوان“ عدة خطوات قبل أن يصبح قانونا.

ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل خمسة، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.

ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.