"الصن" البريطانية: بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال بقنبلة

قالت صحيفة ”الصن“ البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرض لمحاولة اغتيال عبر استهداف سيارته بقنبلة.

وزعمت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الكرملين، أن سيارة ”الليموزين“الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت للهجوم، وأصيبت في عجلتها الأمامية اليسرى وشوهد ”دخان كثيف“.

وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة البريطانية، أن بوتين لم يصب بأذى، مشيرة إلى أن السلطات شنت حملة اعتقالات واسعة على صلة بالحادث.

For those who asked. The Putin assassination attempt rumor is coming from the weird telegram channel that is most likely run by Russian intel and has Putin dead 10x over. Be careful with spreading info that has no sources or attempts to generate panic.

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) September 14, 2022