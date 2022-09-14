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عبدالله بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 20:11 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 21:05 GMT

عبدالله بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، يوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). وذكرت "وام"

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المصدر: فريق التحرير

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، يوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن الزيارة التي تستمر لأيام عدة تأتي ”تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل“.

ويرافق وزير الخارجية الإماراتي، بحسب الوكالة الرسمية، وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن الشيخ عبدالله بن زايد ”يبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية“.

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