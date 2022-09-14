عبدالله بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، يوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن الزيارة التي تستمر لأيام عدة تأتي ”تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل“.

ويرافق وزير الخارجية الإماراتي، بحسب الوكالة الرسمية، وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن الشيخ عبدالله بن زايد ”يبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية“.