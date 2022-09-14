الكرملين: بوتين وغوتيريس يتفقان على "أولوية" الدول الفقيرة بالحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب ”أولا“ إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها.

وذكر الكرملين في بيان أنه خلال هذه المباحثات ”كان التركيز الرئيس على تطبيق اتفاقات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، وشدد الطرفان على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية“.

وأشاد الرئيس بوتين بـ“التعاون البناء“ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة زابوريجيا الأوكرانية.

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في المنشأة مطلع أيلول/ سبتمبر عقب قصف متكرر.

وقال الكرملين إنه خلال الاتصال الهاتفي مع غوتيريش ”أجرى فلاديمير بوتين تقييما إيجابيا للتعاون البناء مع الوكالة“.