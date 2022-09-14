قتيلان وجرحى إثر مواجهات على الحدود بين قيرغزستان وطاجيكستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قُتل عنصران من حرس الحدود في طاجيكستان، وأُصيب 16 شخصًا آخر بجراح، اليوم الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين قيرغزستان وطاجيكستان، حيث يسود توتر بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

ونقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية للأنباء عن إدارة مدينة إسفرا الحدودية في طاجيكستان ”مقتل اثنين من حرس الحدود، وإصابة 6 بجراح“، بالإضافة إلى “ 6 مدنيين أصيبوا بشظايا“.

في المقابل، أعلنت قيرغزستان إصابة 4 أشخاص، اثنان من حرس الحدود ومدنيان نقل أحدهما إلى المستشفى وهو بحالة حرجة.

وأكدت بيشكك أن الطاجيكستانيين أطلقوا النار على حرس الحدود القيرغزستانييين في بلدتي بولاك-باشي وباسكي-أريك في منطقة باتكين الحدودية، جنوب شرق قيرغزستان.

وأكد حرس الحدود في قيرغيزستان في بيان أن ”رجالًا ملتحين يرتدون ثيابًا سوداء شوهدوا يطلقون النار عشوائيًا، ودون وجود ضرورة، على مدنيين، ومنشآت، ومنازل، وممتلكات أخرى“.

وأفاد المصدر نفسه أن الوضع “ ما زال متوترًا“.

واتهمت السلطات في طاجيكستان من جهتها عبر وكالة الأنباء الوطنية خوفار القوات القيرغزستانية بإطلاق قذائف الهاون والمدافع الرشاشة على نقطة حدودية تابعة لطاجيكستان.

وأعلن الطرفان أن محادثات تُجرى بين ممثلين عن حرس حدود البلدين لوضع حد لإطلاق النار.

من جهتها دعت روسيا طاجيكستان وقيرغزستان ”لاتخاذ كل التدابير اللازمة للعودة إلى الساحة السياسية الدبلوماسية، وتدارك أي نوع من الاستفزاز“.

وحوالي نصف الحدود البالغ طولها 970 كيلومترًا بين هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في آسيا الوسطى متنازع عليها، وكان التقدم فيما يتعلق بترسيم الحدود بطيئًا خلال السنوات الأخيرة.