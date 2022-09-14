من هي المرأة الغامضة التي ظهرت بصحبة زعيم كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة؟

ظهرت امرأة غامضة بصحبة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وأثارت هويتها حيرة الخبراء والشكوك في تصدر العائلة إلى الواجهة.

وظهرت المرأة مجهولة الهوية وهي تقف بالقرب من ”جونغ أون“ وترتدي بذلة داكنة اللون وتحمل حقيبة يد في عدة صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية التابعة لكوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت المرأة بشكل بارز في التغطية الإعلامية الحكومية لخطاب زعيم كوريا الشمالية الأخير الذي أعلن فيه أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدًا عن الأسلحة النووية، وأنها مستعدة لشن ضربات نووية إذا تعرضت لهجوم.

ورغم ظهورها مرات عديدة، لا تزال الهوية الحقيقية لهذه المرأة غير معروفة، إلا أن المنشقين الكوريين الشماليين، وموقع ”إن كي نيوز“ المهتم بالأخبار والتحليلات حول كوريا الشمالية، يعتقدون أنها ربما تكون الأخت غير الشقيقة لكيم جونغ أون.

وأشارت بعض التقارير إلى أن جونغ أون لديه أخت غير شقيقة تدعى ”كيم سول سونغ“ وتبلغ من العمر 48 عامًا، مشيرة إلى أنها من المحتمل أن تشارك في حكومته بجانب شقيقته البارزة كيم يو جونغ البالغة من العمر 34 عامًا.

من جانبه، نقل ”إن كي نيوز“ عن أحد المنشقين من كوريا الشمالية الذي يدّعي أنه عمل في حكومة زعيم البلاد أنه رأى كيم سول سونغ، وأن الوصف الذي قدمه لها يتطابق بشكل وثيق مع المرأة الموجودة في صور وسائل الإعلام الحكومية.

وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أنه إذا كانت هذه المرأة بالفعل هي شقيقته سول سونغ، فإنها تمتلك خبرة كبيرة، بعد أن عملت مسؤولة في حكومة والدها الزعيم السابق، كيم جونغ إيل قبل وفاته في العام 2011.