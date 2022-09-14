عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران بسبب "أنشطة تسلل إلكتروني"

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات ربطت بينها وبين الحرس الثوري الإيراني بسبب ما وصفته بأنه أنشطة إلكترونية ”خبيثة“ واستخدام لبرامج فدية من جانب طهران.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن العقوبات جاءت في إطار رد مشترك من جانب عدة جهات أمريكية، من بينها وزارتا العدل والخارجية.

والحرس الثوري الإيراني فصيل قوي يسيطر على إمبراطورية تجارية بالإضافة إلى قوات مسلحة وجهاز مخابرات، وتتهمه واشنطن بتنفيذ حملة متطرفة عالمية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على عشرة أفراد وكيانين؛ بسبب الأنشطة الإلكترونية.

ويعمل برنامج الفدية على تشفير بيانات الضحايا.

وعادة ما يقدم المهاجمون للضحية الحل مقابل مدفوعات بعملات رقمية يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.