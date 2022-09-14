العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في باريس، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت استقبلا، الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا على مأدبة غداء في الإليزيه، وأن المناقشات تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، بحسب ”فرانس برس“.

واستقبل الرئيس ماكرون وزوجته الملك والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الساعة 13,00 (11,00 ت غ)، في الفناء الرئيس للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن هذا اللقاء سيشكل ”مرحلة جديدة في الشراكة الإستراتيجية“ بين البلدين، وسيتيح ”مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية“.

وأضافت: ”ستكون أيضا مناسبة لمناقشة الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط لنفس الهدف وهو تعزيز الاستقرار والحوار“.