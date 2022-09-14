يريفان تحذر من "حرب شاملة".. وأذربيجان تعرض إعادة جثة 100 جندي أرميني

أكدت أرمينيا يوم الأربعاء أن الاشتباكات الدامية مع أذربيجان قد تتصاعد وتتحول إلى حرب، ودعت القوى الكبرى إلى إيلاء اهتمام أكبر للوضع الخطير الذي قالت إنه قد يؤدي إلى صراع كبير آخر في دول الاتحاد السوفيتي السابق، بينما عرضت اذربيجان إعادة جثة 100 جندي أرمني.

وقال باروير هوفهانيسيان نائب وزير الخارجية الأرميني إن نحو 50 جنديا أرمينيا قُتلوا حتى الآن وأصيب ثلاثة مدنيين، ولفت إلى أن الرقمين مرشحان للارتفاع بقوة، وهو ما حصل بالفعل إذ بلغت حصيلة القتلى 105، وفق آخر الأرقام.

وردا على سؤال حول احتمالات تفاقم الوضع والانزلاق في حرب شاملة قال هوفهانيسيان ”هناك خطر واضح“.

وأضاف: ”تعلمون مدى هشاشة الوضع في منطقتنا. الوضع كما أشرنا توا في تصاعد مستمر“.

وقال هوفهانيسيان: ”نحتاج مزيدا من اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث، نستحق المزيد من الاهتمام“.

وأضاف: ”تحدثتم عن الحرب في أوكرانيا، هذا بالضبط ما تصبو إليه جارتنا: أن يكون كل الاهتمام مُنصبا هناك، دون رد فعل مناسب من شركائنا الرئيسيين“.

وقُتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ الثلاثاء في الاشتباكات الحدودية مع أذربيجان، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها الأربعاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال باشينيان للبرلمان الأرميني ”وفقا للبيانات المحدثة، تأكد حتى الآن مقتل 105 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية“.

في غضون ذلك، عرضت أذربيجان الأربعاء إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

وقالت لجنة أسرى الحرب الأذربيجانية في بيان إن ”أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا“.

ودعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى الهدوء بعد اندلاع قتال بالمدفعية والطائرات المسيرة والأسلحة النارية على الحدود بين البلدين.