بريطانيا تدعو ممثلا عن كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة وتستبعد مجموعة من الدول

نقلت وكالة ”رويترر“، اليوم الأربعاء، عن مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، قوله إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث الإثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى مجموعة من الدول منها أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 أيلول/ سبتمبر، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.